Радченко рассказал, в каком случае «Локомотив» точно проиграет «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Очень хочется увидеть хороший футбол в исполнении «Зенита» и «Локомотива». На данный момент «Зенит» сильнее — по составу, по скамейке, да и играют они интереснее. Очень интересно, что преподнесёт «Локомотив» — как будут играть против чемпиона. Жду интересный матч, потому что железнодорожники — та самая команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи.
«Зенит» — фаворит. Если «Локомотив» попытается сыграть в открытый футбол, то точно проиграет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Зенит» разозлили, а «Спартак» странно судят. Обзор 2-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #11:
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