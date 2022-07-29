Радченко рассказал, в каком случае «Локомотив» точно проиграет «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень хочется увидеть хороший футбол в исполнении «Зенита» и «Локомотива». На данный момент «Зенит» сильнее — по составу, по скамейке, да и играют они интереснее. Очень интересно, что преподнесёт «Локомотив» — как будут играть против чемпиона. Жду интересный матч, потому что железнодорожники — та самая команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи.



«Зенит» — фаворит. Если «Локомотив» попытается сыграть в открытый футбол, то точно проиграет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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