«Челси» готов подписать Павара, Фофану или Кимпембе после неудачи с переходом Кунде

Лондонский «Челси» продолжает поиски нового центрального защитника. Английский клуб не смог подписать Жюля Кунде, который перешёл в «Барселону», поэтому скаутский отдел синих определился с тремя футболистами, которые могли бы усилить команду. Это Бенжамен Павар из мюнхенской «Баварии», Уэсли Фофана из «Лестера» и Преснел Кимпембе из «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк в «Твиттере».

По окончании сезона-2021/2022 состав «Челси» покинули сразу два центральных защитника — Антонио Рюдигер («Реал») и Андреас Кристенсен («Барселона») ушли из команды свободными агентами, решив не продлевать свои контракты. Также из «Челси» может уйти Сесар Аспиликуэта, им также активно интересуется «Барселона».