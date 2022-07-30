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«Челси» готов подписать Павара, Фофану или Кимпембе после неудачи с переходом Кунде

«Челси» готов подписать Павара, Фофану или Кимпембе после неудачи с переходом Кунде
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Лондонский «Челси» продолжает поиски нового центрального защитника. Английский клуб не смог подписать Жюля Кунде, который перешёл в «Барселону», поэтому скаутский отдел синих определился с тремя футболистами, которые могли бы усилить команду. Это Бенжамен Павар из мюнхенской «Баварии», Уэсли Фофана из «Лестера» и Преснел Кимпембе из «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк в «Твиттере».

По окончании сезона-2021/2022 состав «Челси» покинули сразу два центральных защитника — Антонио Рюдигер («Реал») и Андреас Кристенсен («Барселона») ушли из команды свободными агентами, решив не продлевать свои контракты. Также из «Челси» может уйти Сесар Аспиликуэта, им также активно интересуется «Барселона».

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