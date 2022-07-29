Малком рассказал об особенностях футбола в Европе

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал об адаптации в Европе.

«Один из факторов в Европе — интенсивность, в которой проходят матчи. Для них нужна физика. Когда играл во Франции, столкнулся с тем, что там все настоящие силачи. А я приехал тоненький как зубочистка, и это не позволяло поначалу эффективно прикрывать мяч, оставлять его у себя. В итоге пришлось подкачаться, чтобы хорошо чувствовать себя на поле. Ещё надо как можно быстрее привыкать к местным особенностям. Что называется — вливаться. Тогда легче будет использовать и свои лучшие футбольные качества, и харизму, чтобы помогать команде. Кстати, когда я пришёл в «Зенит», это уже была команда-чемпион. В такой ситуации понимал — мало быть в хорошем настроении, надо вносить что-то своё, чтобы команда стала еще сильнее», — рассказал Малком в интервью «Матч ТВ».

За первый свой клуб в Европе, «Бордо», бразилец провёл 96 матчей, забил 23 мяча и отдал 16 голевых передач. Во Францию Малком перебрался зимой 2016 года.

В «Барселоне» он провёл 24 игры, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

За сборную Бразилии у нападающего шесть игр и один гол.