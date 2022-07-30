Чемпионка Европы и лучший вратарь мира — 2019 Сари ван Венендал завершила карьеру

32-летняя вратарь сборной Нидерландов и ПСВ Эйндховен Сари ван Венендал объявила о завершении карьеры.

Футболистка приняла такое решение ещё до начала чемпионата Европы, который в этом июле проходит в Англии. Однако до турнира ван Венендал не делала никаких заявлений.

«Я действительно оставила дверь приоткрытой, чтобы не оказывать такого давления во время чемпионата Европы. А также на случай, если мое чувство изменится, чтобы у меня все еще был шанс продолжить играть в футбол. Только этот момент так и не наступил. Я всё больше убеждаюсь, что моё решение было правильным.

Я футболистка, потому что мне это очень нравится. Я также всегда подписывала однолетние контракты и говорила, что если в конце года мне это перестанет нравиться, то я уйду. В этом году я впервые не смогла с полной уверенностью ответить на этот вопрос утвердительно», — приводит слова ван Венендал NOS.

Футболистка вместе со сборной Нидерландов выиграла чемпионат Европы — 2017, а в 2019 году была признана лучшим вратарём мира.

Помимо ПСВ, ван Венендал также выступала в голландских «Утрехте» и «Твенте», мадридском «Атлетико», лондонском «Арсенале».