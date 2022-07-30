Пике потребовал у Шакиры оплатить его долг и билеты на самолёт для встречи с детьми
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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике согласился на то, чтобы колумбийская певица Шакира перевезла их детей в Майами, однако выдвинул два условия, сообщает Marca.
По данным источника, испанский футболист потребовал, чтобы ему оплачивали пять билетов в год на самолёт в первый класс в Майами, чтобы он мог видеться с детьми. Также он хочет, чтобы колумбийка погасила его долг, который ориентировочно составляет $ 400 тыс.
Напомним, Пике и Шакира объявила о расставании в июне 2022 года. Сообщалось, что причиной расставания пары стали измены футболиста. У пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет).
Напомним, Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.
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