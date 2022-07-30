Лапорта рассказал, что у «Барселоны» есть план, как вернуть Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о задаче вернуть в состав сине-гранатовых аргентинца Лионеля Месси и подчеркнул, что у клуба есть чётко сформированная в этом направлении идея.



«Я знаю Лео с того времени, когда он ещё был ребёнком, и люблю его. А сейчас чувствую себя в долгу перед ним. Его уход? Концовка истории Месси и «Барселоны» была не лучшей, но мы сделали то, что были должны – поставили клуб выше футболиста, лучшего в нашей истории. Я хочу вернуть Месси. Мы сделаем всё возможное, чтобы Лионель завершил карьеру в «Барселоне», а все наши болельщики ему аплодировали. Это наше желание. Надеюсь, мы сможем воплотить его в реальность. У нас есть план, как вернуть Лионеля в «Барселону». Однако сейчас не лучший момент, чтобы говорить об этом, потому что он – игрок «ПСЖ». У него ещё год контракта, и нам нужно это уважать», – приводит слова Лапорты CBS Sports.



Напомним, Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».