Польские фанаты устроили беспорядки в Дании, напав на местных болельщиков

Польские фанаты «Погони» из Щецина, присутствовавшие на выездном матче квалификации Лиги конференций с «Брондбю» в одноимённом датском городе, устроили массовое побоище как на трибунах, так и за пределами стадиона, сообщает TV2.
После ничьей 1:1 в первой игре «Брондбю» на своём поле разгромил «Погонь» со счётом 4:0 – до перерыва дублем отметился Симон Хедлунд, а во втором тайме по голу добавили Матиас Квистгорден и Марко Дивкович.
Большая группа фанатов «Погони» в концовке матча устроила беспорядки, вступив в драку с полицией прямо на трибунах под свист остальных находившихся на стадионе зрителей. Этим поляки не ограничились и продолжили вести себя агрессивно уже за пределами арены «Брондбю». Начальник службы безопасности датского клуба Микель Лауритцен отметил, что они сломали ограждения гостевой зоны и ворвались в общественное пространство, где продолжили драться с полицейскими и напали на мирных болельщиков «Брондбю».
Итогом инцидента, как сообщается, стало то, что двое полицейских были доставлены в больницу с травмами. В пятницу один из фанатов, 46-летний поляк, получил наказание в виде трёх месяцев лишения свободы за грубое нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении сотрудника полиции.
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