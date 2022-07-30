Конте высказался о давней вражде с Моуринью и нашёл общее у «Тоттенхэма» и «Ромы»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте перед товарищеским матчем с «Ромой» рассказал о том, что у него наладились отношения с наставником римлян Жозе Моуринью, с которым он ранее неоднократно конфликтовал в формате взаимных колкостей в СМИ.



«История футбола показала, какие мы. В прошлом и у него, и у меня были те или иные проблемы не только друг с другом, но и с другими тренерами. Теперь же в наших отношениях с Моуринью взаимное уважение. У нас с «Ромой» одна общая цель – противостоять сверхсилам в Англии и Италии. Считаю, это хорошее сравнение. Нам приходится иметь дело с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», а «Роме» – с «Интером», «Миланом» и «Ювентусом». В прошлом сезоне «Рома» стала победителем Лиги конференций. Вылет «Тоттенхэма» из этого турнира был нечестным по отношению к клубу и футболистам. Мы могли быть главными героями и дойти до конца. Однако, поскольку мы не выиграли, я рад, что победила «Рома», – приводит слова Конте Sport Mediaset.



Напомним, «Тоттенхэм» в прошлом сезоне не вышел из группы Лиги конференций, получив техническое поражение от УЕФА в 6-м туре, когда матч «шпор» с «Ренном» не был проведён из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. Первым в истории победителем нового турнира стала «Рома», а Жозе Моуринью – тренером, выигравшим три разных еврокубка.