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Жена Варди проиграла суд супруге Руни по делу о клевете

Жена Варди проиграла суд супруге Руни по делу о клевете
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Ребека Варди, жена нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди, проиграла суд Колин Руни, супруге главного тренера «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни по делу о клевете, сообщает Sky Sports.

В своем решении судья сказала, что Руни правильно установила, что Варди причастна к сливу информации и несёт ответственность за её утечку в прессу.

Суд оценил показания Руни как «честные и надежные». В то же время показания Варди назвали непоследовательными, уклончивыми и неправдоподобными. Варди оспорила вердикт, вынесенный судьёй, назвав это решение неправильным.

Напомним, в 2019 году Колин Руни заявила, что Ребека Варди передавала газете The Sun личную информацию из социальных сетей. Ребека Варди не согласилась с обвинениями и подала в суд на Руни за клевету.

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