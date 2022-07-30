Тренер «Краснодара» Сторожук: не ожидали, что «Урал» будет дома играть в пять защитников

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги победного матча 3-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:1).
«Матч с «Уралом» устроил по результату, а по игре, конечно, есть вопросы. На то есть причины, ведь в таком сочетании мы ещё никогда не играли. Пришлось перестраиваться непосредственно по ходу матча, потому что и соперник перестроился. Не ожидали, что «Урал» будет дома играть в пять защитников. Пришлось вносить коррективы в раздевалке. В целом же есть вещи, которые приходят только с опытом. Где-то мы теряли мяч на ровном месте. Но выиграли, и я хочу поздравить с этим всех болельщиков, которые приехали на матч, чтобы нас поддержать», – сказал Сторожук в послематчевом флеш-интервью на телеканале «Матч Премьер».
Встреча «Урал» – «Краснодар» состоялась в Екатеринбурге в пятницу, 29 июля. Она открывала 3-й тур РПЛ и завершилась победой гостей со счётом 3:1. У «Краснодара» забивали Сергей Бородин и дважды с пенальти Эдуард Сперцян, у «Урала» гол на счету Алексея Каштанова.
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