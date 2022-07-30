Шалимов: хорошая игра с нашей стороны, но индивидуальные ошибки всё рушат

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором его команда на своём поле потерпела поражение со счётом 1:3.



«По росту мы превосходили соперника. На угловых у «Краснодара» Бородин, в принципе, был единственным, кто мог сыграть. И он забил из-под нашего футболиста, который с ним играл. Мы говорим, что задача – не дать сыграть сопернику. Здесь ошибка. Дальше – пенальти. О локтях мы тоже говорили. У соперников игроки ниже наших, они голову чуть наклоняют, ты локоть поднимаешь – и это может быть нарушение. «Краснодар» забил с трёх стандартов. С нашей стороны сегодня была хорошая игра, но индивидуальные ошибки всё рушат», – сказал Шалимов сразу после матча в эфире телеканала «Матч Премьер».



«Урал» после трёх проведённых матчей в новом сезоне остаётся на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре команда из Екатеринбурга дома встретится со «Спартаком».