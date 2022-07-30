Лапорта отреагировал на слова Невилла о том, что «Барселона» позорит своё великое имя

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал мнение экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилла о ситуации с Френки де Йонгом, которого в каталонском клубе попросили пойти на сокращение зарплаты на 50%.



«Я уважаю мнение Невилла, Гари был очень хорошим футболистом «Манчестер Юнайтед». Однако, на мой взгляд, он не прав, потому что я настаиваю: мы уважаем всех наших игроков. Если мы инвестируем в новых футболистов, то делаем это как раз для того, чтобы сделать клуб конкурентоспособнее. Это своего рода замкнутый круг: инвестируя в новых игроков, вы вовлекаете болельщиков, что, в свою очередь, улучшает вашу экономику», – приводит слова Лапорты CBS Sports.



Напомним, Невилл написал в соцсетях, что де Йонгу стоит подать в суд на «Барселону». Гари считает, что «клуб, который тратит целое состояние на новых футболистов и не платит деньги тем, у кого есть контракт, нарушает закон».

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