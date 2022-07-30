Лапорта отреагировал на слова Невилла о том, что «Барселона» позорит своё великое имя

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал мнение экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилла о ситуации с Френки де Йонгом, которого в каталонском клубе попросили пойти на сокращение зарплаты на 50%.
«Я уважаю мнение Невилла, Гари был очень хорошим футболистом «Манчестер Юнайтед». Однако, на мой взгляд, он не прав, потому что я настаиваю: мы уважаем всех наших игроков. Если мы инвестируем в новых футболистов, то делаем это как раз для того, чтобы сделать клуб конкурентоспособнее. Это своего рода замкнутый круг: инвестируя в новых игроков, вы вовлекаете болельщиков, что, в свою очередь, улучшает вашу экономику», – приводит слова Лапорты CBS Sports.
Напомним, Невилл написал в соцсетях, что де Йонгу стоит подать в суд на «Барселону». Гари считает, что «клуб, который тратит целое состояние на новых футболистов и не платит деньги тем, у кого есть контракт, нарушает закон».
- 30 июля 2022
-
03:59
-
03:37
-
03:35
-
03:15
-
02:58
-
02:49
-
02:34
-
02:34
-
02:16
-
02:02
-
01:46
-
01:36
-
01:18
-
01:15
-
00:41
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 29 июля 2022
-
23:51
-
23:33
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
22:57
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
21:58