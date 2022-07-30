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Источник: Варела непублично объясняет побег из «Динамо» давлением агентов

Источник: Варела непублично объясняет побег из «Динамо» давлением агентов
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Защитник Гильермо Варела, самовольно покинувший расположение московского «Динамо», в разговорах со знакомыми объясняет своё решение советами своих агентов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, уругваец тайно отбыл с базы московской команды в ночь на 24 июля, накануне матча второго тура чемпионата России с «Торпедо», и не отвечал на звонки. Днём этого же дня агент Варелы Пабло Бентанкур дал комментарий, что Гильермо не сбегал из «Динамо», но собирается подписать контракт с «Фламенго».

Позже стало известно о том, что агент Варелы в переговорах с «Динамо» требовал для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза плюс огромный агентский бонус. Также среди причин называлось то, что девушка уругвайца находится за пределами России и отношения оказались под угрозой.

29-летний Варела ранее был игроком «Манчестер Юнайтед» и франкфуртского «Айнтрахта». Позже он вернулся в родной «Пеньяроль», затем выступал за «Копенгаген», а в 2020 году перешёл в московское «Динамо».

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