Источник: Варела непублично объясняет побег из «Динамо» давлением агентов

Защитник Гильермо Варела, самовольно покинувший расположение московского «Динамо», в разговорах со знакомыми объясняет своё решение советами своих агентов. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Напомним, уругваец тайно отбыл с базы московской команды в ночь на 24 июля, накануне матча второго тура чемпионата России с «Торпедо», и не отвечал на звонки. Днём этого же дня агент Варелы Пабло Бентанкур дал комментарий, что Гильермо не сбегал из «Динамо», но собирается подписать контракт с «Фламенго».
Позже стало известно о том, что агент Варелы в переговорах с «Динамо» требовал для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза плюс огромный агентский бонус. Также среди причин называлось то, что девушка уругвайца находится за пределами России и отношения оказались под угрозой.
29-летний Варела ранее был игроком «Манчестер Юнайтед» и франкфуртского «Айнтрахта». Позже он вернулся в родной «Пеньяроль», затем выступал за «Копенгаген», а в 2020 году перешёл в московское «Динамо».
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