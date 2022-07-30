Президент «Динамо» отреагировал на скандирование фанатами «Фенербахче» фамилии Путина

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал скандирование фанатами «Фенербахче» фамилии президента России Владимира Путина во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Буду откровенным – я ничего не слышал. Вы знаете, как я болею за команду. Очень волновался, ничего не слышал, сосредоточен на игре команды. Молился, чтобы матч завершился нашей победой. Но потом мне рассказали, нет слов, как это назвать. Отреагировал Луческу, который понимает турецкий язык. Он тут же заявил, что не пойдет на пресс-конференцию и не дал ни одного комментария. Были представители УЕФА, видели все это и поддержали нас. Ни один из сотрудников клуба не давал никаких комментариев», — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале Циганик Live.

Сам матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:1 и команда вышла в следующий раунд турнира.