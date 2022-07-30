Вернер готов на снижение зарплаты вдвое ради возвращения в «РБ Лейпциг»

Немецкий нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер готов на понижение зарплаты вдвое ради возвращения в «РБ Лейпциг», сообщает Bild.



По информации издания, форвард может перейти в команду по условиям аренды с правом выкупа. Чтобы сделка состоялась, Вернер должен сократить свою заработанную плату в два раза, на что готов пойти немец.



Ранее стало известно, что Тимо Вернер хочет уйти из команды. Английский клуб не будет против ухода 26-летнего футболиста, но лишь в том случае, если за него заплатят около € 39 млн. В июле 2020 года «Челси» отдал «РБ Лейпциг» за переход футболиста € 53 млн.



В прошлом сезоне в 37 матчах во всех турнирах Вернер стал автором 11 голов и шести результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Вернера оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

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