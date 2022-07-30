УАФ обратилась в УЕФА по поводу скандирования фамилии Путина болельщиками «Фенербахче»

Украинская ассоциация футбола обратилась с жалобой в УЕФА по поводу скандирования болельщиков «Фенербахче» на матче квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«УАФ направила обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого «Фенербахче» во время домашнего поединка Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов.



В нём, в частности, говорится, что 27 июля 2022 года во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между ФК «Фенербахче» и ФК «Динамо» (Киев) на стадионе «Фенербахче» «Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул (Турция) после того, как украинский клуб забил первый гол на 57-й минуте матча, болельщики ФК «Фенербахче» совершали неприемлемые скандирования. В связи с этим УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином Дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка», — говорится в заявлении на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Напомним, болельщики турецкого клуба начали скандировать фамилию Путина после того, как киевляне открыли счёт. Игра закончилась победой «Динамо» со счётом 2:1.

Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина.