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Спортдир «Севильи» Мончи рассказал о ходе переговоров с «Барселоной» по Кунде

Спортдир «Севильи» Мончи рассказал о ходе переговоров с «Барселоной» по Кунде
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Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал о ходе переговоров с каталонской «Барселоной» по французскому защитнику Жулю Кунде.

Именно после того, как «Челси» вышел из переговоров, появилась «Барселона», и впервые Матеу Алемани связался с нами в понедельник. Они прислали нам менее большое предложение, чем мы хотели, а затем приложили усилия, чтобы сделать очень хорошее предложение и достичь соглашения, что является самой важной частью сделки», – рассказал Мончи клубному телеканалу.

Жюль выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх.

По данным портала Transfermarkt, его трансфер в «Барселону» обошёлся каталонцам в € 50 млн.

Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 70 матчах.

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