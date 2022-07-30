Динияр Билялетдинов назвал преимущества «Зенита» в ближайшем матче с «Локомотивом»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался об игре третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом», которая должна состояться сегодня, 30 июля.
«В фавориты я записал бы «Зенит». На данный момент у «Локомотива» потери в лице Бека-Бека, есть травмированные. Команда немного потеряет в связи с этим, но что-то, возможно, придумают. Я бы предостерёг «Локомотив» от открытой игры. Это будет чревато, на мой взгляд.
«Зенит» достаточно сыгранная команда с квалифицированными футболистами, которые могут даже при отсутствии какой-то внятной и понятной линии игры индивидуально многое решить. В этом преимущество «Зенита». Сможет ли «Локомотив» нейтрализовать креативные идеи «Зенита», именно индивидуальные? Если смогут, то шанс появится. А так «Зенит» имеет больше шансов на победу, но и «Локомотив» может чем-то удивить», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
Напомним, игра «Зенит» — «Локомотив» начнётся в 17:30 мск.
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