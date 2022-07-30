Президент Украины Зеленский высказался о трансфере Зинченко в «Арсенал»

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, прокомментировал трансфер полузащитника Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

«Поддерживаю ли я «Арсенал»? Да, со многими игроками я знаком лично. Честно говоря, мы все фанаты Зинченко. Футболисты делают отличную работу, тяжёлую работу, они известные люди и нам очень помогают. Шевченко тоже отличная личность. Не могу сказать, что люблю Зинченко больше, чем Шевченко, потому что Андрей перестанет со мной разговаривать. И не могу сказать наоборот.



Это важные люди. Так что я фанат футбола. Такой же, как и другие украинцы», — сказал Владимир Зеленский в эфире YouTube-канала Piers Morgan Uncensored.

Напомним, Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле этого года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в € 35 млн.

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