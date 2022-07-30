Аяз Гулиев: религия у меня на первом месте

Российский полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о значимости религии в его жизни.

«Я согласен — когда у тебя такие понятия, ты должен показывать себя и свою культуру с лучшей стороны. Но человеческий фактор тоже сыграл свою роль. У меня с детства такой характер — быстро завожусь. Это часто мешает: на эмоциях кому-то что-то ляпну, а потом жалею. По юношам мог на тренировках со злости мяч запулить или бутсу об стену кинуть. Никогда не поддерживал агрессию, но мне очень тяжело себя сдерживать. Особенно когда вижу несправедливость. Начинаю закипать.



Но эта ситуация не означает, что слова про большую роль веры и традиций в моей жизни — пустые. Религия у меня на первом месте. В моей жизни нет ничего важнее. Всё остальное — второстепенно. Что бы я ни делал, всегда опираюсь на ислам. В случае с дракой я просто ни о чём не думал, сорвался, накосячил. После решил, что нужно сделать что-то хорошее. Мы вместе с Майклом пожертвовали деньги на благотворительность. Да и в целом после случившегося у меня многое поменялось внутри. Я стал спокойнее и терпимее. Уже не так остро реагирую на многие вещи», – приводит слова Гулиева Sport24.



Гулиев — воспитанник московского «Спартака». Он также выступал за «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». Футболист вызывался в молодёжные сборные всех возрастов.