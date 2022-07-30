УАФ пожаловалась в УЕФА на турецких фанатов, «Краснодар» обыграл «Урал». Главное к утру

Украинская ассоциация футбола пожаловалась в УЕФА на скандировавших фамилию Путина фанатов «Фенербахче», «Краснодар» обыграл «Урал» в матче третьего тура РПЛ, Роналду подтвердил своё участие в ближайшем матче «МЮ». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. УАФ обратилась в УЕФА по поводу скандирования фамилии Путина болельщиками «Фенербахче».

2. «Краснодар» обыграл «Урал», у екатеринбуржцев ноль очков в трёх турах РПЛ.

3. «Король сыграет». Роналду подтвердил своё участие в матче «МЮ» — «Райо Вальекано».

4. Роберт Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба.

5. Первый матч с Fan ID в РПЛ посетили 2000 зрителей.

6. Оши: Овечкин — большой ребёнок, обалдуй. Не постесняется спеть Бритни Спирс в автобусе.

7. Пол Мерсон: «МЮ» должен подвести черту и избавиться от Роналду.

8. «Барселона» объявила, что Кунде подпишет контракт на пять лет. Отступные — € 1 млрд.

9. Первая ракетка мира Свёнтек потерпела поражение в четвертьфинале домашнего турнира.

10. «Где берут негодяев? Бездарности!» Канчельскис — о судьях матча «Урал» — «Краснодар».