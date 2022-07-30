Защитник «Барселоны» Мингеса подпишет контракт с «Сельтой» до 2026 года

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Оскар Мингеса подпишет контракт с «Сельтой», сообщает Sport.es.



По информации источника, клуб из Каталонии и «Сельта» договорилось о полноценном трансфере игрока. Тем не менее у «Барселоны» будет приоритетное право выкупа футболиста. Соглашение будет подписано до лета 2026 года.



В 23-летнем Мингесе была заинтересована «Монца», но новичок итальянской Серии А не готов платить требуемые € 5 млн. Оскара могут подписать клубы из Испании — «Хетафе», «Сельта», «Мальорка», «Вальядолид» и «Эльче».



Напомним, по итогам завершившегося сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место — чемпионом стал «Реал». Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/4 финала уступили франкфуртскому «Айнтрахту».

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