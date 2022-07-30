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В «Севилье» объяснили, почему в клубе решились на продажу Кунде

В «Севилье» объяснили, почему в клубе решились на продажу Кунде
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Спортивный директор «Севильи» Мончи объяснил, почему в клубе решились на продажу французского защитника Жюля Кунде в каталонскую «Барселону».

«Нам нужно было продать, чтобы получить прирост капитала, и у нас был ещё один важный нюанс, потому что у игрока оставалось только два года по контракту. Это была сложная ситуация», – рассказал Мончи клубному телеканалу.

Жюль выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи в 133 играх.

По данным портала Transfermarkt, его трансфер в «Барселону» обошёлся каталонцам в € 50 млн.

Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 70 матчах.

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