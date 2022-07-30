«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Суперкубка Англии, покажут ли его в России

Сегодня, 30 июля, состоится матч за Суперкубок Англии — 2022 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. Российские телеканалы не покажут встречу «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в прямом эфире.



Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).



Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.