«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Суперкубка Англии, покажут ли его в России
Поделиться
Сегодня, 30 июля, состоится матч за Суперкубок Англии — 2022 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. Российские телеканалы не покажут встречу «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в прямом эфире.
Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).
Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
10:08
-
10:00
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:34
-
08:23
-
08:10
-
07:56
-
07:47
-
07:37
-
07:31
-
07:29
-
06:59
-
06:56
-
06:45
-
06:45
-
06:31
-
06:20
-
06:16
-
06:00
-
05:58
-
05:43
-
05:36
-
05:26
-
04:59
-
04:49
-
04:45
-
04:20
-
04:19
-
04:06
Партнерский контент