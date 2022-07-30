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Женская сборная Бразилии отобралась на ЧМ-2023 и ОИ-2024

Женская сборная Бразилии отобралась на ЧМ-2023 и ОИ-2024
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Женская сборная Бразилии по футболу выступит на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года.

Бразильская национальная команда гарантировала себе участие в обоих турнирах после победы в матче 1/2 финала женского Кубка Америки с Парагваем (2:0). В финальном матче турнира сборная Бразилии сыграет с национальной командой Колумбии. Встреча состоится 31 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женских сборных пройдёт в 2023 году в Новой Зеландии и Австралии. Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в столице Франции — Париже. Действующими чемпионками мира являются футболистки сборной США, а действующий победитель футбольного турнира Олимпиады — женская сборная Канады.

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