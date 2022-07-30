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Президент «Барселоны»: в отношении де Йонга или кого-либо ещё не было вымогательств

Президент «Барселоны»: в отношении де Йонга или кого-либо ещё не было вымогательств
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, которого каталонский клуб просил пойти на сокращение зарплаты на 50%.

«Что будет, если Френки не пойдёт на сокращение зарплаты? Он продолжит выступать за клуб, у него есть контракт. Мы будем уважать его решение. Мы рассчитываем на него. В отношении де Йонга или кого-либо ещё не было вымогательств», — приводит слова Лапорты CBS Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» не выплатила 25-летнему нидерландскому футболисту € 20 млн долга по зарплате и бонусам. Сообщалось, что при выплате долга де Йонг согласится перейти в «Манчестер Юнайтед».

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