Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой футбол он собирается ставить в московском клубе.



«Есть ли желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»? Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Всё же у меня немного другая философия. «Барселона» — это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.



Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».