«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча Суперкубка Англии начнётся в 19:00

Сегодня, 30 июля, состоится матч за Суперкубок Англии — 2022 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. Российские телеканалы не покажут встречу «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).
Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.
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