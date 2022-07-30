Врач «Локо» рассказал, в какой европейской стране пройдёт операция Фассона

Врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, в какой европейской стране пройдёт операция защитника Лукаса Фассона. Футболист получил повреждение и выбыл на длительный срок.



«Он получал адекватную нагрузку, как и вся общая группа. Перегрузочных явлений в мышцах не было. Повторюсь, что травма была контактного формата, это не была бесконтактная травма крестообразных связок.

Сейчас имеется комбинированное повреждение передней крестообразной связки и мениска. Сроки восстановления будут зависеть от того, какой формат операции и какой формат лечения мениска будет выбран оперирующим хирургом совместно с нами. Всё это будет решаться во время операции. Надо будет посмотреть на состояние мениска. Так как футболист молодой, то есть два основных варианта: либо это шов мениска, либо это частичная резекция, удаление мениска. Если будет шов, то это немного удлинит сроки восстановления, потому что это видоизменяет протокол реабилитации для передней крестообразной связки.



Сама операция запланирована в Германии. Сейчас футболист проходит предоперационную подготовку. Снижается воспалительная реакция, ведётся работа над передней и задней группой мышц бедра для ускорения восстановительного периода после операции», — сказал Калюжный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.