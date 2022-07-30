«Зенит» победит. Сюрпрайза не будет». Канчельскис — о матче с «Локомотивом»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив».

«Удивит ли «Локомотив»? Я думаю, что «Зенит» удивит: парочку забьют, да и всё. «Зенит» — фаворит. Ещё в начале чемпионата говорил об этом.



Сюрпрайза не будет. «Зенит» хорошо играет дома. Конечно, не без проблем… Но два мяча точно забьют, а может, и больше. Пропустят или нет — это вам никто не скажет. Тут уже как сыграют в обороне», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч третьего тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.