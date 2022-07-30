Мартин Эдегор стал новым капитаном «Арсенала»
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал новым капитаном лондонского клуба, сообщает пресс-служба «канониров».
«У Мартина уже есть опыт в ношении этой повязки, так как он уже был капитаном национальной команды Норвегии с марта прошлого года. Мы желаем Мартину успехов в роли капитана нашей команды», — говорится в сообщении.
Напомним, Эдегор перешёл в лондонский «Арсенал» из мадридского «Реала» на правах аренды в 2021 году, после чего заключил полноценный контракт с английской командой. В прошлом сезоне 23-летний норвежский футболист принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в национальную команду Норвегии.
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