Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартин Эдегор стал новым капитаном «Арсенала»

Мартин Эдегор стал новым капитаном «Арсенала»
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал новым капитаном лондонского клуба, сообщает пресс-служба «канониров».

«У Мартина уже есть опыт в ношении этой повязки, так как он уже был капитаном национальной команды Норвегии с марта прошлого года. Мы желаем Мартину успехов в роли капитана нашей команды», — говорится в сообщении.

Напомним, Эдегор перешёл в лондонский «Арсенал» из мадридского «Реала» на правах аренды в 2021 году, после чего заключил полноценный контракт с английской командой. В прошлом сезоне 23-летний норвежский футболист принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в национальную команду Норвегии.

Новость по теме
Лондонский «Арсенал» планирует избавиться от трёх вратарей этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022