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Наумов — о невыплате за Миранчука: «Локомотив» кинули. Это не делает чести «Аталанте»

Наумов — о невыплате за Миранчука: «Локомотив» кинули. Это не делает чести «Аталанте»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что «Аталанта» перестала выплачивать денежные средства за полузащитника Алексея Миранчука.

«Есть европейские санкции, которые ввели против России: они на них ссылаются — да и всё. Это не дело чести. «Аталанта» воспользовалась тем, что не может переводить деньги напрямую. Это не делает чести клубу. Такая европейская практика сейчас. Если УЕФА и ФИФА могут принимать решения о прерываниях контрактов с футболистами — это же вообще грабёж. Клубы действуют точно так же. По-человечески это неправильно.

При осуществлении любого трансфера форс-мажорные обстоятельства оговариваются. «Локомотив» кинули на деньги? Конечно, кинули. Это неправильно и непорядочно. Когда дело идёт о деньгах, порядочность не всегда выходит на первый план. Иногда пользуются ситуацией и клубы идут на такие действия», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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