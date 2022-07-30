Булыкин: «Аталанта» пытается оттянуть момент. ФИФА обяжет заплатить «Локо» за Миранчука

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «Аталанта» перестала выплачивать денежные средства за полузащитника Алексея Миранчука.
«Эта ситуация может долго тянуться. Думаю, «Локомотив» найдёт выход. В крайнем случае деньги из «Аталанты» могут перевести в «Ниццу», где должны за Бека-Бека. Вариантов много. Просто нужно понять, действительно ли они не хотят переводить деньги или просто не могут. Как и в любом бизнесе, в «Аталанте» пытаются оттянуть момент, когда нужно отдавать, разными причинами. Когда их ФИФА обяжет заплатить, они заплатят «Локомотиву». Могут ли в «Локомотив» отправить игрока «Аталанты»? Такой исход маловероятен», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 30 июля 2022
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