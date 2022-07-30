Вильсон Изидор сообщил, что может покинуть «Локомотив» в следующем году
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сообщил, что сезон-2022/2023 может стать для него последним в московской команде.
«Думаю, это может быть мой последний сезон в «Локомотиве». Этот клуб — это трамплин, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ, но больше всего привлекает французская Лига 1. Я хочу выступать в своей стране. Это правда, я хочу вернуться во Францию и показать, на что способен. Мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Изидора Footmercato.
Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение с железнодорожниками, рассчитанное до 2026 года.
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