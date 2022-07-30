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ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» к «Аталанте» в сентябре

ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» к «Аталанте» в сентябре
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, когда ФИФА рассмотрит иск клуба к «Аталанте» по делу о выплатах за полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы подали иск в ФИФА, его приняли в производство. В данный момент стороны заканчивают процесс обмена документами, рассмотрение планируется в сентябре», – сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовых подробностях перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Функционер отметил, что железнодорожники подали иск в ФИФА из-за отсутствия выплат.

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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