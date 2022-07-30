У Аллера злокачественная опухоль яичка. Игрок «Боруссии» Д пройдёт курс химиотерапии
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У нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностирована злокачественная опухоль яичка, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
28-летний футболист пройдёт курс химиотерапии и не сможет помочь команде в течение нескольких месяцев.
«Себастьен получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье сил и оптимизма. Все наши мысли с ним в это трудное время», — отметил спортивный директор дортмундской команды Себастьян Кель.
Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. Ранее Аллер выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.
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