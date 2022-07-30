Билялетдинов предложил «Локомотиву» обратиться в суд за невыплату «Аталанты» за Миранчука

Российский специалист Ринат Билялетдинов предложил «Локомотиву» обратиться в суд по поводу невыплаты «Аталантой» денежных средств за полузащитника Алексея Миранчука.
«Не знаю, какие есть каналы принуждения к выплатам, но наверное, только через суд можно. Политика политикой, а экономика экономикой. Не знаю, прощать или нет, а в суд «Локомотиву» обратиться точно надо!
Дурака включать они все умеют. Почему не использовать момент, когда можно прикрыться чем-то и творить беспредел? Есть выплаты, штрафные пени. Я не удивлён! Это идёт тенденция не один год в дополнение к допингу. Целое давление на страну. Они наш характер не знают. Мы на это дело смотрим не так, как они ожидают. Мы можем долго терпеть, а потом решить так, что мало не покажется», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 30 июля 2022
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