В «Урале» высказались о будущем Шалимова на посту главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера клуба Игоря Шалимова. Под руководством наставника команда не смогла набрать ни одного очка на старте сезона.



«Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться, как Игорь Михайлович будет работать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, вчера, 29 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге матчем местного «Урала» и «Краснодара» был дан старт 3-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.



«Краснодар» набрал четыре очка и занял промежуточно седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (0) — последний.