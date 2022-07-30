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«Брентфорд» предложил € 14 млн за полузащитника «Сампдории»

«Брентфорд» предложил € 14 млн за полузащитника «Сампдории»
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Английский «Брентфорд» пытается подписать датского полузащитника Миккеля Дамсгора. В данный момент ведутся переговоры с итальянской «Сампдорией» о сумме трансфера, сообщает на своей странице в соцсетях итальянский журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «пчёлы» предлагают за игрока € 14 млн, но итальянский клуб настаивает на сумме около € 20-25 млн. Английская команда видит в датчанине идеальную замену для Кристиана Эриксена, этим летом подписавшего контракт с «Манчестер Юнайтед».

Большую часть прошлого сезона Миккель Дамсгор был травмирован. За «Сампдорию» футболист сыграл всего 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Рыночная стоимость датского игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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