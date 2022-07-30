Арсен Захарян был удалён с поля на 90+3-й минуте за отмашку в адрес резервного судьи
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил вторую жёлтую карточку на 90+3-й минуте матча с «Факелом» (3:3) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). 19-летний футболист отмахнулся в сторону одного из помощников Сергея Иванова, за что получил от главного судьи вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Захарян пропустит матч с «Крыльями Советов» (7 августа, Самара).
В нынешнем сезоне Захарян в трёх матчах чемпионата России отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Соглашение между Арсеном и «Динамо» истекает в 2024 году.
«Динамо» в трёх матчах РПЛ набрало пять очков и занимает в турнирной таблице промежуточное второе место.
Как фанаты «Факела» провожали команду на матч с «Динамо». Видеоролик:
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