Александр Мостовой: смотрел матч и не понимал, где «Факел», а где «Динамо» — разницы нет

Бывший футболист Александр Мостовой поделился эмоциями от просмотра матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Динамо» (3:3).
«Факел» молодцы, мы это говорили ещё после первого тура, когда они на выезде сыграли 2:2. Это ответ для всех тех, кто не хотел пускать «Факел» в РПЛ. Другое дело, что теперь мы не знаем, как отличить одну команду от другой. Смотрел матч и не понимал: где «Факел», а где «Динамо». Хотя вроде бы один из лидеров прошедшего чемпионата и команда, которая поднялась из Первой лиги. Разницы нет никакой. У нас есть одна команда в чемпионате, которая будет по всем качествам впереди — это «Зенит». Остальные команды равны.
Счёт 3:3, из них мяча три точно не было бы, если бы были другие исполнители, более классный игрок. Такие ошибки возникают из-за неопытности. «Факел» молодцы, тем более первая игра в РПЛ для Воронежа за много лет. Честно скажу, что болел за «Факел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 июля 2022
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