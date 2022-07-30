Силкин — о матче с «Факелом»: «Динамо» будет сложно повторить прошлогодний успех

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о результате матча 3-го тура с «Факелом». Встреча, проходившая в Воронеже, закончилась со счётом 3:3.



«Факел» — хорошая и играющая команда. Плохо, что «Динамо» много пропускает. Дело в том, что «Факел» — это самая играющая команда из тех, что вышли в РПЛ. Очень симпатичная команда. «Динамо» просто топчется на месте. Прошлогодний успех будет сложно повторить», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.