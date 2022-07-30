Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о травме, полученной в матче с «Факелом»
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Капитан и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о причинах раннего ухода с поля в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:3). 25-летний футболист на 39-й минуте уступил место грузинскому хавбеку Луке Гагнидзе.
«Ударил колено, завтра МРТ», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Фомин выступает за московскую команду с 2020 года, перейдя из «Уфы». Перед стартом сезона-2022/2023 полузащитник был назначен капитаном «Динамо». В нынешнем сезоне Даниил в трёх матчах чемпионата России забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между Фоминым и «Динамо» истекает в 2025 году.
Как фанаты «Факела» провожали команду на матч с «Динамо». Видеоролик:
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