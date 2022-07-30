«Зенит» — «Локомотив»: Вендел спас пустые ворота хозяев на 4-й минуте матча

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играют местный «Зенит» и московский «Локомотив». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Локомотива».
На четвёртой минуте матча гости убежали в контратаку, которая закончилась двойным ударом Франсуа Камано. С первым справился вратарь Даниил Одоевский, а после второго хавбеку Венделу пришлось спасать пустые ворота своей команды.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). Резервный судья — Алексей Амелин (Тула). Арбитром VAR назначен Павел Кукуян (Сочи), ассистентом VAR — Алексей Стипиди (Краснодар).
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