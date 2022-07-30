Кобелев: «Динамо» успокоилось в перерыве, посчитав, что игра с «Факелом» сделана

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ. «Факел», принимавший «Динамо», сумел отыграться с 0:2. Встреча закончилась со счётом 3:3.



«Надо отдать должное «Факелу». Игроки сумели перевернуть ход игры. В первом тайме «Динамо» имело большое преимущество. Два забили. Ещё было много подходов.



Может, игроки «Динамо» успокоились в перерыве, посчитав, что игра с «Факелом» сделана. Плюс такой основополагающий игрок, как Фомин, был заменён в конце первого тайма из-за травмы», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте.