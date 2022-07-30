Матч «Факел» — «Динамо» в Воронеже посетили 19 258 человек
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Сегодня, 30 июля, на «Центральном стадионе имени профсоюзов» (Воронеж) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречались местный «Факел» и московское «Динамо». На первую домашнюю игру воронежской команды в чемпионате России спустя 21 год пришли 19 258 болельщиков. Об этом сообщается на сайте турнира.
В составе «Динамо» голами отметились Фёдор Смолов, оформивший дубль, и Василий Черов, отправивший мяч в собственные ворота. У «Факела» отличились Георгий Гонгадзе, Роман Акбашев и Ильнур Альшин. На 90+3-й минуте с поля был удалён полузащитник гостей Арсен Захарян, получивший вторую жёлтую карточку.
Напомним, «Факел» вернулся в РПЛ по итогам сезона-2021/2022.
Радость фанатов «Факела» после третьего гола в ворота «Динамо». Видеоролик:
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