Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Наполи»

Итальянский «Наполи» близок к взятию в аренду испанского голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Оба клуба уже договорились о системе выплат заработной платы и ведут обсуждение касательно размера бонусной части сделки, сообщает на своём сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.



По сведениям инсайдера, лондонский клуб возьмёт на себя оплату 75% заработной платы вратаря. Также «Челси» настаивает на выплате итальянской командой двух бонусов в размере € 1,5 млн, но «Наполи» хочет снизить требования. В переговорах между клубами растёт оптимизм. В то же время французские источники заявляют, что в услугах голкипера заинтересована «Ницца».



Кепа Аррисабалага является самым дорогим вратарём в мире: летом 2018 года он перешёл в «Челси» из «Атлетика» (Бильбао) за € 80 млн. В прошлом сезоне испанский вратарь сыграл за синих в 14 встречах, в которых пропустил 11 мячей.

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