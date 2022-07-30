Полузащитник «Динамо» Скопинцев: после первого тайма думали, что у «Факела» нет шансов

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал ничейный результат в матче с «Факелом» (3:3) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Нормально, Йоканович в раздевалке не сильно разносил. Я бы не сказал, что равная игра была. После первого тайма думали, что у «Факела» шансов нет. У «Краснодара» они вообще отняли очки дома, а мы в гостях. Если бы мы играли дома… Но это не оправдание, мы просто сыграли не так, как должны», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Динамо» голами отметились Фёдор Смолов, оформивший дубль, и Василий Черов, отправивший мяч в собственные ворота. У «Факела» отличились Георгий Гонгадзе, Роман Акбашев и Ильнур Альшин. На 90+3-й минуте с поля был удалён полузащитник гостей Арсен Захарян, получивший вторую жёлтую карточку.