Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Скопинцев: мы недооценили «Факел», есть претензии к себе

Полузащитник «Динамо» Скопинцев: мы недооценили «Факел», есть претензии к себе
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о результате матча 3-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча закончилась ничьей 3:3.

«Видно, мы не собрались. Не поняли, как так быстро произошло всё. Игроки «Факела» включились, а мы, наоборот, выключились. Так нельзя делать. К себе есть претензии у нас. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы.

Потеря концентрации, потом чуть встрепенулись, забили третий. Опять пропустили на 86-й минуте, это футбол», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте в турнирной таблице.

Новость по теме
«Динамо» и «Факел» сыграли вничью в третьем туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022