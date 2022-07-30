Полузащитник «Динамо» Скопинцев: мы недооценили «Факел», есть претензии к себе

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о результате матча 3-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча закончилась ничьей 3:3.



«Видно, мы не собрались. Не поняли, как так быстро произошло всё. Игроки «Факела» включились, а мы, наоборот, выключились. Так нельзя делать. К себе есть претензии у нас. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы.



Потеря концентрации, потом чуть встрепенулись, забили третий. Опять пропустили на 86-й минуте, это футбол», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте в турнирной таблице.