Нападающий «Факела» Гонгадзе назвал матч с «Динамо» лучшим в жизни
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Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе подвёл итог матча 3-го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча команд закончилась со счётом 3:3. «Факел» проигрывал со счётом 0:2, но сумел отыграться. Затем во втором тайме команды обменялись забитыми мячами, «Факел» вновь выступил в роли догоняющего.
«По атмосфере матч с «Динамо» — лучший в жизни. Моя первая игра в Воронеже, я дебютировал в Краснодаре. Сегодня мы играли дома при наших болельщиках. Это мой лучший матч по атмосфере, по накалу, по счёту», — сказал Гонгадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте в турнирной таблице.
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